СМИ: Послы ЕС смогут продлить экономические санкции против РФ, Венгрия не будет блокировать

Послы Европейского Союза ожидаемо смогут продлить экономические санкции против России на очередные шесть месяцев, и Венгрия не будет блокировать это решение.

Об этом со ссылкой на свою информацию сообщает редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк в своем X (Twitter).

Он напомнил, что Евросоюз должен продлить действие экономических санкций против России на очередные полгода до 31 января, чтобы они оставались в силе.

looks like 🇪🇺 ambassadors on Friday will be able to extend its economic sanctions on 🇷🇺 by six months. 🇭🇺 has so far been reluctant but the new 🇺🇸 administration appear to want sanctions to continue. deadline for EU roll-over is 31 Jan. 🇺🇦

