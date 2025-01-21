СМИ: Послы ЕС смогут продлить экономические санкции против РФ, Венгрия не будет блокировать

Послы Европейского Союза ожидаемо смогут продлить экономические санкции против России на очередные шесть месяцев, и Венгрия не будет блокировать это решение.

Об этом со ссылкой на свою информацию сообщает редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк в своем X (Twitter).

Он напомнил, что Евросоюз должен продлить действие экономических санкций против России на очередные полгода до 31 января, чтобы они оставались в силе.

looks like 🇪🇺 ambassadors on Friday will be able to extend its economic sanctions on 🇷🇺 by six months. 🇭🇺 has so far been reluctant but the new 🇺🇸 administration appear to want sanctions to continue. deadline for EU roll-over is 31 Jan. 🇺🇦 Реклама: January 21, 2025

"Похоже что послы ЕС в пятницу смогут продлить экономические санкции против РФ на шесть месяцев. Венгрия до сих пор колебалась (по поводу голоса "за". – Ред.), но похоже, что новая администрация в США хочет, чтобы санкции сохранялись", – отметил Джозвяк.

ЕС возобновляет существующие санкции каждые шесть месяцев, и для этого требуется единодушие 27 стран-членов.

До сих пор продление санкций было рутинным решением, и обычно политическое решение по этому поводу принималось на последнем в году саммите ЕС. Но известно, что на последнем саммите в декабре венгерский премьер Виктор Орбан сказал коллегам дождаться инаугурации Трампа.

На прошлой неделе в правительстве Венгрии вновь заявили, что ЕС должен принять решение о продлении санкций только после консультаций с новой администрацией США, а сам Виктор Орбан призвал "выбросить санкции в окно" и налаживать отношения с Россией.

Неофициально сообщалось, что в ЕС уже начали искать варианты на случай, если Венгрия возьмется блокировать продление санкций – включая использование закона 81-летней давности с привлечением бельгийского короля.