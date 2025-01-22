Глава дипломатии ЕС: Трамп прав, что мы мало тратим на оборону

Американский президент Дональд Трамп прав, когда говорит, что Европейский Союз тратит недостаточно на оборону.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на ежегодной конференции оборонного агентства ЕС, которую транслируют онлайн, сообщает "Европейская правда".

Каллас отметила, что, по данным разведок, Россия может испытать готовность ЕС к самообороне через 3-5 лет, поэтому Евросоюзу следует нарастить свои военные возможности.

"В прошлом году страны-члены сообщества потратили на оборону в среднем 1,9% ВВП, в то время как Россия тратит 9%. Мы тратим миллиарды на наши школы, социальную защиту, здравоохранение, но если мы не будем инвестировать больше в оборону – все это под угрозой", – сказала Каллас.

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Она подчеркнула, что неспособность Европы инвестировать в военные возможности также посылает опасный сигнал агрессору.

"Президент Трамп прав, говоря, что мы не тратим достаточно. Пришло время инвестировать. Нам нужны инвестиции от стран-членов и частного сектора, но также из общего европейского бюджета", – заявила Кая Каллас.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что считает необходимым для членов НАТО, в том числе европейских, тратить на оборону 5% ВВП.

Президент Владимир Зеленский призвал государства Запада не экономить на своей безопасности, и косвенно поддержал призыв Трампа увеличивать расходы на оборону до 5% ВВП.