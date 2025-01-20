Путин в поздравлении Трампу заявил о готовности к диалогу по войне против Украины

Кремлевский правитель Владимир Путин, поздравляя Дональда Трампа со вступлением в должность президента США, заявил о готовности к диалогу в вопросе развязанной им войны против Украины.

Заявление хозяина Кремля приводит "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

Путин сказал, что "открыт для диалога с новой администрацией США" по войне РФ против Украины.

"Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса", – сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в понедельник.

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По его словам, урегулирование развязанной им войны должно предусматривать "долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, проживающих в этом регионе".

Он также поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность американского президента, отметив, что готов возобновить прямые контакты с США.

Сам Трамп накануне своей инаугурации в очередной раз пообещал завершить войну в Украине и предотвратить Третью мировую войну.

По данным СМИ, Трамп поручил своим помощникам организовать звонок лидеру России Владимиру Путину в ближайшие дни после инаугурации.

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