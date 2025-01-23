Парламент Эстонии решил не признавать парламент, правительство и нового "президента" Грузии

Парламент Эстонии принял заявление, призывающее мировую общественность предпринять конкретные шаги для защиты и поддержки законного президента, гражданского общества и демократически настроенных демонстрантов в Грузии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает эстонский вещатель ERR.

Представленное 49 депутатами заявление "В поддержку народа Грузии" поддержали 59 депутатов, против проголосовали 9. Согласно заявлению, результаты парламентских выборов, которые состоялись в октябре прошлого года в Грузии в условиях насилия и запугивания населения, не отражают свободную волю грузинского народа.

"Партия "Грузинская мечта", которая поддерживается Российской Федерацией и находится у власти, использует нечестные результаты выборов, чтобы добиться полного контроля над государственными учреждениями и подавить оппозицию и гражданское общество", – отмечается в заявлении.

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Поэтому депутаты не признают парламент и правительство Грузии, которые были сформированы после парламентских выборов, а также законность назначенного на должность президента Михеила Кавелашвили, но признает законность президента Саломе Зурабишвили и ее попытки завершить в государстве конституционный кризис.

Парламент Эстонии выражает поддержку демократическим силам Грузии, которые требуют проведения новых парламентских выборов, и осуждает жестокое подавление протестов.

Также в заявлении парламент призывает парламенты других стран осудить насилие, совершенное правящим в Грузии режимом, и призывает Европейскую комиссию и государства-члены ЕС установить санкции в отношении политиков и официальных лиц Грузии, причастных к насильственному подавлению мирных демонстраций.

Также в заявлении звучит призыв существенно ограничить общение с правительственными институтами Грузии до проведения свободных и справедливых выборов.

В декабре страны Балтии, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия призвали грузинские власти прекратить насилие в отношении протестующих и рассмотреть возможность проведения новых выборов.

Между тем, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в вопросе признания президента Грузии Украина присоединится к позиции ЕС.

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