В Тбилиси тысячи людей требуют освободить задержанных на проевропейских протестах

В Тбилиси проходит многотысячная акция протеста с требованием повторных выборов и освобождения задержанных на протестах за европейское будущее Грузии.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Акция начиналась у "Нового театра" на проспекте Агмашенебели, оттуда тысячи демонстрантов отправились по проспекту Руставели к зданию парламента.

Протестующие скандируют "Грузия", "Огонь олигархии", "Не будет справедливости – не будет мира".

Основные требования остаются неизменными – проведение досрочных парламентских выборов и освобождение задержанных на протестах, против которых открыли уголовные дела. Таких уже около 50 человек, в том числе основательница онлайн-изданий Batumelebi и Netgazeti, которой грозит заключение за пощечину начальнику полиции.

