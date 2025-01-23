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В Тбилиси тысячи людей требуют освободить задержанных на проевропейских протестах

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Новости — Четверг, 23 января 2025, 20:07 — Мария Емец

В Тбилиси проходит многотысячная акция протеста с требованием повторных выборов и освобождения задержанных на протестах за европейское будущее Грузии.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Акция начиналась у "Нового театра" на проспекте Агмашенебели, оттуда тысячи демонстрантов отправились по проспекту Руставели к зданию парламента.

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Протестующие скандируют "Грузия", "Огонь олигархии", "Не будет справедливости – не будет мира".

Основные требования остаются неизменными – проведение досрочных парламентских выборов и освобождение задержанных на протестах, против которых открыли уголовные дела. Таких уже около 50 человек, в том числе основательница онлайн-изданий Batumelebi и Netgazeti, которой грозит заключение за пощечину начальнику полиции.

Напомним, протесты в Грузии продолжаются уже около двух месяцев после решения властей приостановить евроинтеграцию и в первые недели сопровождались жесткими действиями силовиков. Оппозиция бойкотирует работу нового парламента и требует повторного проведения выборов.

23 января парламент Эстонии принял заявление, призывающее мировую общественность предпринять конкретные шаги для защиты и поддержки законного президента, гражданского общества и демократически настроенных демонстрантов в Грузии.

В декабре страны Балтии, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия призвали грузинские власти прекратить насилие в отношении протестующих и рассмотреть возможность проведения новых выборов.

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Грузия
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