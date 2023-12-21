В университете Праги произошла стрельба, полиция говорит о погибших

Полиция Чехии подтвердила сообщение о стрельбе в одном из учебных заведений Праги в четверг, в результате которой, по предварительным данным, есть раненые и погибшие.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Инцидент произошел в учебном заведении на площади Яна Палаха в Праге. Сейчас вся площадь и прилегающая территория полностью перекрыты правоохранителями.

"На основе первичной информации мы можем подтвердить, что на месте происшествия есть погибшие и раненые", – сообщила чешская полиция в Twitter (X).

Vyzýváme občany, aby se v blízkém okolí nezdržovali a nevycházeli z domu. Zásah policie stále pokračuje. pic.twitter.com/OHnSsq4G5f — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

Как пишет чешское информагентство ČTK, стрельба произошла в помещении философского факультета Карлова университета. Студенты и работники факультета забаррикадировались в аудиториях.

На крыше здания свидетели якобы видели вооруженного мужчину, а на месте происшествия прогремел взрыв.

ФОТО: AKTU.CZ

Дополнено 17.13. Полиция Чехии позже сказала, что стрелка ликвидировали, а в результате инцидента есть несколько погибших и десятки раненых.

Напомним, в начале декабря в Швейцарии в результате стрельбы погибли два человека и еще одна женщина получила ранения. Позже полиция задержала подозреваемого в стрельбе.