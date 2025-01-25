В Эстонии не исключают российских провокаций во время отключения от энергосистемы РФ

В Эстонии допустили, что РФ может устроить провокации во время десинхронизации эстонской энергосистемы от российской.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс, которого цитирует ERR.

По его словам, переключение подготовлено тщательно, и для людей оно пройдет незаметно.

"Однако в этот период энергоснабжение Эстонии будет более уязвимым, и наш сосед может попытаться воспользоваться ситуацией. Мы должны быть готовы к возможным гибридным угрозам – от кибератак до физического вмешательства, а также к распространению дезинформации. Возможны даже попытки повредить энергетическую инфраструктуру", – предупредил эстонский министр.

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В то же время Ляенеметс подчеркнул, что полиция и другие службы безопасности проводят параллельные мероприятия для обеспечения порядка и предотвращения инцидентов во время десинхронизации

По его словам, синхронизация с европейской энергосистемой является важным шагом для Эстонии, а также Латвии и Литвы, поскольку это устраняет значительную зависимость и возможность влияния со стороны РФ.

Накануне в Латвии, Литве и Эстонии заявили, что к отключению стран от российской электросистемы и подключению к системе Западной Европы все готово.

Напомним, в июле министры энергетики Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили намерения синхронизироваться с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E и отсоединиться от российской в феврале 2025 года.

Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью работают в общей системе электроснабжения, которой централизованно управляют из Москвы. В то же время в мае 2022 года страны Балтии полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.