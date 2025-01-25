В Естонії не виключають російських провокацій під час відключення від енергосистеми РФ

В Естонії допустили, що РФ може влаштувати провокації під час десинхронізації естонської енергосистеми від російської.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс, якого цитує ERR.

За його словами, перемикання підготовлено ретельно, і для людей воно пройде непомітно.

"Однак у цей період енергопостачання Естонії буде більш вразливим, і наш сусід може спробувати скористатися ситуацією. Ми маємо бути готові до можливих гібридних загроз – від кібератак до фізичного втручання, а також до поширення дезінформації. Можливі навіть спроби пошкодити енергетичну інфраструктуру", – попередив естонський міністр.

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Водночас Ляенеметс підкреслив, що поліція та інші служби безпеки проводять паралельні заходи для забезпечення порядку і запобігання інцидентам під час десинхронізації

За його словами, синхронізація з європейською енергосистемою є важливим кроком для Естонії, а також Латвії та Литви, оскільки це усуває значну залежність і можливість впливу з боку РФ.

Напередодні в Латвії, Литвії та Естонії заявили, що до відключення країн від російської електросистеми і підключення до системи Західної Європи все готово.

Нагадаємо, у липні міністри енергетики Естонії, Латвії та Литви підтвердили наміри синхронізуватись із континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E та від’єднатись від російської в лютому 2025 року.

Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю працюють у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.