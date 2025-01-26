Reuters: ЕС готовит снятие санкций с Сирии, но не всех и не сразу

Европейский Союз может вскоре прекратить санкции против Сирии, связанные с энергетикой и транспортом, но еще не договорился о том, ослаблять ли ограничения на финансовые транзакции.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно агентству Reuters от трех дипломатов, а также из подготовленного в ЕС документа.

Министры иностранных дел ЕС обсудят этот вопрос на встрече в Брюсселе в понедельник. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила в среду агентству, что она надеется на достижение политического соглашения о смягчении санкций на этой встрече.

Чиновники считают, что транспорт является ключевым фактором в восстановлении полноценной работы сирийских аэропортов, что может способствовать возвращению беженцев.

Реклама:

Энергетика и электричество также считаются важными для улучшения условий жизни, что поможет стабилизировать страну и поощрить граждан возвращаться.

Согласно документу ЕС, дипломаты из 27 стран-членов рекомендовали принять быстрые меры для приостановления ограничений "в секторах, необходимых для экономической стабилизации и запуска экономической реконструкции Сирии, таких как энергетика и транспорт".

Дипломаты также рекомендовали "оценить варианты восстановления банковских и инвестиционных отношений с Сирией".

Согласно позиции дипломатов, ослабление ограничительных мер ЕС будет осуществляться поэтапно, с регулярной оценкой того, позволяют ли условия в Сирии дальнейшее приостановление санкций.

Формулировка документа является компромиссом между столицами ЕС. Некоторые правительства хотят действовать быстро, чтобы приостановить санкции, в то время как другие предпочитают более осторожный и постепенный подход, чтобы Европа сохранила рычаги влияния.

Если политическое соглашение будет объявлено в понедельник, европейские чиновники начнут работать над техническими деталями приостановления санкций.

Согласно планам, ряд санкций должны остаться в силе, в том числе те, что связаны с режимом Асада, незаконной торговлей наркотиками и оружием.

Отметим, в декабре 2024 года два конгрессмена США призвали приостановить действие некоторых санкций против Сирии, чтобы ослабить давление на ее разрушенную экономику после свержения режима Башара Асада.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон в декабре заявили, что готовы сотрудничать с повстанческими группами, которые свергли режим Асада.