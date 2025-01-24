Каллас розповіла, від чого залежить зняття санкцій ЄС із Сирії

Висока представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас заявила, що ЄС готовий зняти санкції із Сирії, але робитиме це лише з огляду на дії сирійської влади.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала на пресконференції під час візиту до Туреччини в пʼятницю, 24 січня.

Каллас зазначила, що питання санкцій проти Сирії обговорюватиметься на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 27 січня, де і має бути ухвалене рішення стосовно них.

"Ми пропонуємо дорожню карту для послаблення санкцій крок за кроком. Якщо ми побачимо, що сирійська влада рухається в правильному напрямку, то ми також готові послабити наступний рівень санкцій", – пояснила вона.

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Топдипломатка ЄС додала, що насамперед будуть скасовані санкції, повʼязані з необхідністю відновлення Сирії після громадянської війни.

"Ми також хочемо мати механізм страхування, якщо ми побачимо, що розвиток подій йде в неправильному напрямку, ми повернемо санкції. Майбутнє Сирії є багатообіцяючим, але водночас і крихким", – додала Каллас.

Нинішні санкції ЄС включають заборону на імпорт сирійської нафти і заморожування будь-яких активів сирійського центрального банку в Європі.

Зазначимо, у грудні 2024 року два конгресмени США закликали призупинити дію деяких санкцій проти Сирії, щоб послабити тиск на її зруйновану економіку після повалення режиму Башара Асада.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон у грудні заявили, що готові співпрацювати з повстанськими групами, які повалили президента Башара Асада в Сирії.