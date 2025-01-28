Спикер парламента Грузии набросился на ЕС из-за введения символических санкций

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили гневно отреагировал на решение ЕС о приостановлении действия визовой либерализации для обладателей грузинских дипломатических и служебных паспортов.

Об этом спикер грузинского парламента написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Папуашвили обвинил ЕС в лицемерии, потому что тот, как он считает, не замечал нарушений со стороны предшественников "Грузинской мечты" во власти, во времена которой Грузия и получила безвиз.

"Обвинения Брюсселя в пренебрежении демократией, конечно же, являются ложными и лицемерными. Однако в месте, где требуют освобождения создателя авторитарного режима Саакашвили из тюрьмы, это не удивительно", – заявил председатель парламента Грузии.

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Напомним, 27 января министры иностранных дел стран Европейского Союза приняли решение о прекращении действия безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических паспортов.

Словакия и Венгрия выступили против, однако это не повлияло на результат, поскольку для принятия решения требуется лишь квалифицированное большинство.

Приостановление безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов Грузии будет скорее символическим, поскольку грузинские чиновники имеют, кроме дипломатических, и обычные паспорта. А по ним безвиз будет действовать и дальше.

Ранее глава МИД Грузии раскритиковала эти символические санкции.