В Германии неизвестные обрисовали свастиками дом, где живут украинцы

Неизвестные разрисовали свастиками дом, где живут украинцы, в немецком городе Гюстров в Мекленбурге-Передней Померании, а также бросили камень в окно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Преступление произошло в ночь на субботу, сообщила в понедельник полиция Ростока.

По данным следствия, жители многоквартирного дома услышали шум ночью.

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Вскоре после этого в спальню полетел камень. Никто не пострадал.

На следующее утро владелец дома также заметил две свастики на стене дома.

В октябре в Баварии возник конфликт между мэром одного из городков и окружным управлением после того, как он запретил регистрировать в общине украинцев с временной защитой.

А в сентябре в немецкой земле Бранденбург на первых полосах газет появилась информация об акте на расовой почве: тамошний приют для беженцев был обмазан свиной кровью.