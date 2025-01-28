Финляндия призывает к более жестким действиям против российского "теневого флота"

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала к более решительным действиям против "теневого флота" России после очередного инцидента с повреждением подводного кабеля в Балтийском море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает dpa.

"Теневой флот – это главный вопрос и главная проблема, с которой мы имеем дело, независимо от результатов расследований, связанных с этими кабелями", – заявила Валтонен во вторник во время визита в столицу Латвии Ригу.

"Мы должны ограничить его использование", – сказала она о так называемом российском теневом флоте. Речь идет о танкерах и других грузовых судах с непрозрачной структурой собственности, которые Россия использует для обхода санкций, введенных в результате ее вторжения в Украину, например, для транспортировки нефти.

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Теневой флот России также "представляет риск для окружающей среды и является доказанной угрозой для критически важной подводной инфраструктуры", сказала Валтонен.

Европейский Союз ввел санкции против десятков этих судов, хотя реальный размер флота, вероятно, гораздо больше.

В последние недели неоднократно возникали проблемы из-за вероятных диверсий российского теневого флота на кабелях и трубопроводах в Балтийском море. Повреждения, как говорят, намеренно вызывались с помощью корабельных якорей.

Как известно, шведская прокуратура в воскресенье 26 января вечером объявила о начале расследования относительно возможной диверсии после повреждения подводного оптоволоконного кабеля, соединяющего Латвию со шведским островом Готланд.

В центре внимания расследования оказался балкер Vezhen, который прошел мимо оптоволоконного кабеля в 00:45 по Гринвичу в воскресенье, 26 января.

Шведская прокуратура выдала ордер на задержание судна в Балтийском море. В понедельник, 27 января, представители шведских властей поднялись на борт арестованного судна.