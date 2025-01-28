Фінляндія закликає до жорсткіших дій проти російського "тіньового флоту"

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала до більш рішучих дій проти "тіньового флоту" Росії після чергового інциденту з пошкодженням підводного кабелю в Балтійському морі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє dpa.

"Тіньовий флот – це головне питання і головна проблема, з якою ми маємо справу, незалежно від результатів розслідувань, пов'язаних з цими кабелями", – заявила Валтонен у вівторок під час візиту до столиці Латвії Риги.

"Ми повинні обмежити його використання", – сказала вона про так званий російський тіньовий флот. Йдеться про танкери та інші вантажні судна з непрозорою структурою власності, які Росія використовує для обходу санкцій, запроваджених внаслідок її вторгнення в Україну, наприклад, для транспортування нафти.

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Тіньовий флот Росії також "становить ризик для навколишнього середовища і є доведеною загрозою для критично важливої підводної інфраструктури", сказала Валтонен.

Європейський Союз запровадив санкції проти десятків цих суден, хоча реальний розмір флоту, ймовірно, набагато більший.

Останніми тижнями неодноразово виникали проблеми через ймовірні диверсії російського тіньового флоту на кабелях і трубопроводах у Балтійському морі. Пошкодження, як кажуть, навмисно спричинялися за допомогою корабельних якорів.

Як відомо, шведська прокуратура в неділю 26 січня ввечері оголосила про початок розслідування щодо можливої диверсії після пошкодження підводного оптоволоконного кабелю, що з'єднує Латвію зі шведським островом Готланд.

У центрі уваги розслідування опинився балкер Vezhen, який пройшов повз оптоволоконний кабель о 00:45 за Гринвічем у неділю, 26 січня.

Шведська прокуратура видала ордер на затримання судна в Балтійському морі. У понеділок, 27 січня, представники шведської влади піднялися на борт арештованого судна.