В Польше говорят, что к смягчению абортов вернутся после выборов президента

Польский депутат от правящей "Гражданской коалиции" Дорота Лобода заявила, что работа над ослаблением законодательства об абортах возобновится только после президентских выборов в мае 2025 года.

Ее слова цитирует агентство AFP, сообщает "Европейская правда".

По словам Лободы, которая возглавляет профильный комитет парламента Польши, депутаты будут ждать "смены президента, которая даст положительный импульс для дальнейшей работы".

"Атмосфера изменится, нам будет легче двигаться через парламент с этими проектами", – добавила депутат.

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Вопрос абортов стал темой внутренней политической борьбы в Польше, где в октябре 2020 года высший суд страны стал на сторону тогдашней партии власти "Право и справедливость" и одобрил почти полный запрет на эту процедуру.

Сейчас женщины в Польше могут сделать аборт только в больнице, если беременность наступила в результате сексуального насилия или инцеста или представляет прямую угрозу жизни или здоровью матери.

В Польше также запрещена помощь в проведении аборта, которая наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

В прошлом году правящая коалиция согласовала законопроект о декриминализации помощи в аборте и декриминализации аборта с согласия беременной женщины до 12-й недели беременности, но он неожиданно провалился в Сейме с перевесом в три голоса.

Опросы свидетельствуют, что большинство поляков поддерживают разрешение на аборты в случае серьезной угрозы для жизни матери или ее здоровья, а также при наличии пороков плода.

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