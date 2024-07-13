Дуда доволен провалом в Сейме декриминализации аборта

Президент Польши Анджей Дуда считает разумным решением отклонение в Сейме законопроекта о частичной декриминализации абортов.

Об этом он сказал в интервью Polsat News в пятницу вечером, его цитирует Wprost, сообщает "Европейская правда".

Несколько дней назад Анджея Дуду спросили, подпишет ли он поправку в Уголовный кодекс, которая приведет к частичной декриминализации абортов, если ее примет Сейм. Тогда президент четко заверил, что не подпишет. Теперь же он радуется провалу голосования в Сейме.

"Это также политическое решение, но, на мой взгляд, учитывая действующее законодательство, это разумное решение, потому что если аборты вообще запрещены, а они вообще запрещены за небольшими исключениями, то эти запреты должны быть санкционированы законом, если санкции нет, то запрет становится иллюзорным", – сказал польский президент.

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Интервьюер отметил, что если бы не отсутствие нескольких членов правящей коалиции, результат голосования мог бы быть другим.

"Это парламент, это Сейм. Иногда результат голосования такой, иногда такой. Я доволен результатом этого голосования. Я считаю, что это разумный результат", – сказал Дуда.

Законопроект о декриминализации абортов в пятницу поддержали 215 депутатов Сейма Польши, против выступили 218, еще три депутата не участвовали в голосовании. Результат голосования встретили бурными аплодисментами депутаты ультраправой "Конфедерации" и "ПиС".

Законопроект, согласованный в польском Сейме в прошлом месяце, предусматривал декриминализацию помощи в аборте и декриминализацию аборта с согласия беременной женщины до 12-й недели беременности.

Опросы свидетельствуют, что большинство поляков поддерживают разрешение на аборты в случае серьезной угрозы для жизни матери или ее здоровья, а также при наличии пороков плода.

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