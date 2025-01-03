В Приднестровье срочно вводят веерные отключения электричества

Власти непризнанного Приднестровья вводят веерные отключения электроэнергии после того, как РФ прекратила поставки газа в регион и там начались аварийные отключения электросетей.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Так называемое министерство экономического развития непризнанной "ПМР" заявило, что отключения стартуют 3 января, и они связаны с тем, что жители потребляют больше электричества, чем производит энергосистема.

Ведомство обнародовало график отключений на час вечером 3 января в главных городах – Тирасполе, Рыбнице, Бендерах – и в ряде сел.

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Жителей предупредили, что в связи с продолжительностью технологического процесса время отключения и включения электроэнергии может быть увеличено до 30 минут.

Ранее стало известно, что в непризнанном Приднестровье начались аварийные отключения электросетей из-за роста нагрузки на них. Потребление электроэнергии населением выросло в 1,5-2 раза и начали перегорать предохранители.

С 1 января непризнанный регион перестал получать российский газ, из-за чего газ исчез у десятков тысяч бытовых потребителей и остановилась работа местной промышленности.

Власти Приднестровья призвали жителей решать проблему с помощью электрообогревателей, поскольку электричество пока является доступным ресурсом – Днестровская ГРЭС продолжает работать на запасах мазута и угля.

По прогнозам, их должно хватить до конца зимы, но с резким "скачком" потребления электроэнергии для компенсации отсутствующего газа и с наступлением холодов они могут иссякнуть гораздо быстрее.

Подробно о "новой реальности" после 1 января для Приднестровья и Молдовы читайте в статье Зачем Кремль морозит Приднестровье? Детали и последствия "газовой войны" РФ против Молдовы