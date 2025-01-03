У Придністров'ї почались аварійні відключення електромереж після припинення газопостачання

У невизнаному Придністров’ї почались аварійні відключення електромереж через зростання навантаження на них після того, як десятки тисяч споживачів залишились без газопостачання й опалення.

Як пише "Європейська правда", Про це повідомляють місцеві телеканали "Первый Приднестровский" і "ТСВ Приднестровье".

"Перший Придністровський" повідомив, що за 2 січня у регіоні було більше 130 аварій.

"Головна причина – через навантаження перегорали запобіжники. Без світла залишались будинки, іноді цілі вулиці. У деякі місця фахівці виїздили двічі", – зазначають у Telegram телеканалу.

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"ТСВ Придністров’я" цитує коментарі придністровського оператора мережі "Єдині розподільчі електромережі" (ЕРЭС).

Там заявили, що причина – перегорання запобіжників, та що споживання електроенергії населенням зросло у 1,5-2 рази. Ремонтувати пошкодження по всій території регіону їздять 12 аварійних бригад.

У оператора зазначили, що "знали, що так буде, і до цього готувались".

Нагадаємо, з 1 січня невизнаний регіон перестав отримувати російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупиняється робота місцевої промисловості.

Влада Придністров’я заохочує мешканців вирішувати проблему за допомогою електрообігрівачів, оскільки електрика поки є доступним ресурсом – Дністровська ДРЕС продовжує працювати на запасах мазуту та вугілля. За прогнозами, їх має вистачити до кінця зими, але з різким "стрибком" споживання електроенергії для компенсації відсутнього газу та з настанням холодів вони можуть вичерпатися набагато швидше.

Детально про "нову реальність" після 1 січня для Придністров’я та Молдови читайте у статті Навіщо Кремль морозить Придністров’я? Деталі та наслідки "газової війни" РФ проти Молдови