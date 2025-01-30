В Германии устроили протест возле офиса ХДС из-за голосования при поддержке ультраправых

Поздно вечером в среду сотни людей собрались возле офиса оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине, протестуя против того, что инициативу политсилы по противодействию миграции удалось принять при поддержке ультраправых.

Об этом сообщает dpa, информирует "Европейская правда".

По предварительным оценкам полиции, около 650 человек приняли участие в митинге возле штаб-квартиры ХДС в Берлине.

dpa

Протест был организован Amnesty International и другими правозащитными организациями.

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Предложения, представленные блоком ХДС/ХСС в парламенте, включают планы отказывать большему количеству искателей убежища на границах Германии.

Голосование было противоречивым, поскольку лидер ХДС Фридрих Мерц заявил, что готов принять поддержку от "Альтернативы для Германии", чтобы его предложения прошли.

Предложение приняли незначительным большинством в 348 голосов против 345 при поддержке "Альтернативы для Германии".

Принятый Бундестагом план из пяти пунктов предусматривает, среди прочего, "постоянный пограничный контроль" и "полный отказ от всех попыток нелегального въезда", в том числе со стороны искателей убежища.

Впоследствии Мерц заявил, что сожалеет, что его инициативу против миграции приняли при поддержке ультраправых

Все основные немецкие партии ранее заявляли, что не будут сотрудничать с "Альтернативой для Германии", а многие немцы обеспокоены ростом популярности этой партии в последние годы.

Отметим, что свежий опрос показал проседание рейтинга ХДС после того, как его лидер допустил сотрудничество с ультраправыми.