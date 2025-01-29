Мерц сожалеет, что его инициативу по миграции приняли при поддержке ультраправых

Лидер оппозиционного консервативного блока Германии ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что рассчитывал на большинство "демократического центра" в поддержке своей инициативы по противодействию миграции.

Как сообщает "Европейская правда", его слова цитирует Zeit.

После голосования за внесенное Мерцом предложение в Бундестаге, которое прошло при поддержке 75 депутатов "Альтернативы для Германии", он сказал, что "не ищет другого большинства, кроме того, что есть в демократическом центре нашего парламента".

"Если сегодня здесь было такое (с "АдГ". – Ред.) большинство, то я сожалею об этом", – добавил он.

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После этого лидер ХДС/ХСС предложил социал-демократам и "Зеленым", которые входят в коалицию, новые переговоры по другой инициативе – об ограничении воссоединения семей мигрантов, которая будет голосоваться в пятницу, 31 января.

Предложение о противодействии нелегальной миграции, внесенное Мерцом и поставленное на голосование в среду, приняли незначительным большинством в 348 голосов против 345 при поддержке "Альтернативы для Германии".

Принятый Бундестагом план из пяти пунктов предусматривает, среди прочего, "постоянный пограничный контроль" и "полный отказ от всех попыток нелегального въезда", в том числе со стороны искателей убежища.

Поддержка "АдГ" нарушила многолетнее табу немецких политических партий, которые отказывались от сотрудничества с ультраправыми, чтобы не оказывать им поддержки и легитимности.

Отметим, что свежий опрос показал проседание рейтинга ХДС после того, как его лидер допустил сотрудничество с ультраправыми.