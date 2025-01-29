Ультраправые в Германии помогли оппозиции одобрить меры противодействия миграции

Немецкий парламент на заседании в среду, 29 января, с незначительным перевесом поддержал предложенный консерваторами из ХДС/ХСС план об усилении контроля над миграцией.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Предложение, внесенное лидером ХДС и кандидатом в канцлеры от партии Фридрихом Мерцом, приняли большинством в 348 голосов против 345, еще 10 депутатов воздержались во время голосования.

Хотя детальных результатов голосования еще не публиковали, предложение не было бы принято без поддержки ультраправой "Альтернативы для Германии", которая приветствовала результаты аплодисментами в зале.

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Второе предложение оппозиции с перечнем мер по сохранению и обмену данными, усиление спецслужб и внесение изменений в Уголовный кодекс Германии, было отклонено 509 голосами "против" и только 190 – "за".

Принятый Бундестагом план из пяти пунктов предусматривает, среди прочего, "постоянный пограничный контроль" и "полный отказ от всех попыток нелегального въезда", в том числе со стороны искателей убежища.

Мерц перед голосованием говорил, что выступает за принятие предложения даже в случае, если для этого нужны голоса ультраправых из "АдГ".

Этим он натолкнулся на критику со стороны других политсил; кроме того, свежий опрос показал проседание рейтинга ХДС после того, как его лидер допустил сотрудничество с ультраправыми.

Отметим, что тема нелегальной миграции в Германии вернулась на повестку дня после нападения с ножом в Баварии, которое совершил 28-летний мужчина из Афганистана, проживавший в приюте для беженцев и имевший проблемы с ментальным здоровьем.