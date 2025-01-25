Фицо набросился на Зеленского, который поддержал протесты в Словакии

Словацкий премьер Роберт Фицо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за поддержку протестов против политики правительства Словакии, которые прошли 24 января.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Фицо приводит Aktuality.

Зеленский, комментируя протесты в Словакии, написал у себя в X (Twitter): "Братислава – не Москва, Словакия – это Европа".

Фицо сказал, что ему было смешно, когда он увидел это.

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По его словам, это "неадекватное вмешательство во внутренние дела Словацкой Республики" со стороны Зеленского.

Словацкий премьер также добавил, что пока не планирует встречаться с Зеленским.

Сам Фицо, комментируя протесты против своего правительства, заявил, что организаторы акций обманывают участников, а треть из тех, кто принимает в них участие якобы являются украинцами.

Как сообщалось, 24 января люди вышли на улицы почти в 30 словацких городах под лозунгом "Словакия – это Европа" против политики правительства Роберта Фицо по сближению с Россией. Также митинги прошли в Польше, Германии, Чехии и Ирландии.

Всего на протестах по всей Словакии собралось около 100 тысяч человек.