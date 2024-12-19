Оппозиция Грузии обвиняет власти в использовании визита генсека СЕ в пропагандистских целях

Оппозиционная сила Грузии "Коалиция за перемены" обвинила правящую партию "Грузинская мечта" в использовании визита генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе в пропагандистских целях.

Об этом говорится в их заявлении передает "Европейская правда".

Как говорится в заявлении "Коалиции за перемены", "Грузинская мечта" использует визит Берсе в Тбилиси в пропагандистских целях.

"Авторы захвата государства хотят использовать этот визит, чтобы ввести в заблуждение граждан Грузии, якобы кто-то в Европе признает их легитимность", – заявили в объединении.

Реклама:

В "Коалиции" также считают, что в нынешней ситуации международные визиты в Грузию должны происходить исключительно с "четкими политическими посылами, связанными с необходимостью новых выборов".

Во всех остальных случаях, говорят оппозиционеры, такие поездки порождают двусмысленность и сомнения граждан Грузии "относительно внешнеполитических устремлений преступной команды" почетного председателя правящей партии Грузии Бидзины Иванишвили.

"Мы уверены, что визит генерального секретаря Совета Европы будет иметь важное значение с точки зрения улучшения ситуации, связанной с правами человека в Грузии, особенно с точки зрения освобождения наших сограждан, ставших политзаключенными", – говорится в заявлении "Коалиции за перемены".

Как известно, генсек Совета Европы прибыл в Грузию в среду, 18 декабря.

Он провел встречи с премьером страны Ираклием Кобахидзе, спикером парламента Шалвой Папуашвили и омбудсменом Грузии.

Также Берсе сообщал, что у него назначены переговоры с Иванишвили. А 19 декабря у него должны состояться встречи с представителями гражданского общества и оппозиции.

В начале декабря президенты Литвы, Латвии и Эстонии – Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис – обсудили возможность совместного визита в Грузию в декабре.