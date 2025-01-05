В Берлине задержали иностранного блогера, который поджег квартиру фейерверком

Немецкая полиция задержала 23-летнего блогера, который в новогоднюю ночь запустил фейерверк в сторону квартиры в Берлине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

23-летнего подозреваемого, имя которого не разглашается, задержали в аэропорту Берлин-Бранденбург по подозрению в попытке поджога и нанесения тяжких телесных повреждений, а также повреждении имущества.

В своем Instagram-аккаунте с более 310 тысячами подписчиков парень выложил ныне недоступное видео запуска фейерверков в берлинском районе Нойкёльн в сторону квартиры.

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В результате инцидента никто не пострадал, а жители квартиры смогли быстро потушить пожар, возникший после запуска фейерверка.

Перед задержанием блогер возмущался расследованием инцидента. В одном из видео в соцсетях он сказал, что это произошло из-за расизма в Германии, и что он планирует вернуться на родину.

Но позже он заявил, что инцидент "был ошибкой", и опубликовал извинения перед владельцем квартиры.

В полиции Берлина заявили, что 23-летний блогер 5 января предстанет перед судьей, который объявит ему меру пресечения.

Видео блогера вызвало возмущение на фоне широкой дискуссии в Германии о травмах и ущербе, вызванных новогодними фейерверками. Из-за них погибли по меньшей мере пять человек и многие получили ранения.