Маск призвал союзника Трампа уйти с должности лидера британских евроскептиков

Американский миллиардер Илон Маск, который публично поддержал британскую евроскептическую партию Reform UK, призвал к отставке ее лидера Найджела Фараджа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Sky News.

В своей соцсети X (Twitter) Маск написал, что Reform UK "нуждается в новом лидере", а Фарадж "не имеет необходимых навыков".

Американский миллиардер не уточнил, что вызвало его негативную оценку Фараджа, с которым он не так давно виделся и обсуждал перспективы финансирования Reform UK.

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Но недавно между обоими возникло разногласие из-за отношения к ультраправому британскому активисту Томми Робинсону, который был заключен в тюрьму за нарушение судебного приказа, связанного с клеветническими заявлениями о сирийском школьнике-беженце.

В то время как Маск открыто призвал к освобождению Робинсона, Фарадж недавно сказал, что заключенный активист – "не тот, кто нам нужен". В 2018 году политик вышел из Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) из-за решения ее тогдашнего лидера нанять Робинсона советником.

Лишь недавно Маск писал, что только Reform UK может спасти Британию, а премьеру Киру Стармеру нужно уйти с должности.

Найджел Фарадж уже давно является одним из ближайших британских союзников Трампа. Он был первым британским политиком, который встретился с ним после победы на выборах в 2016 году

Подробнее о партии Фараджа читайте в архивном материале "ЕвроПравды".