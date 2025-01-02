Маск начал критиковать премьера Британии и призвал провести новые выборы

Американский миллиардер Илон Маск, который является близким соратником избранного президента США Дональда Трампа, раскритиковал британского премьера Кира Стармера и призвал провести новые выборы в Великобритании.

Об этом Маск написал у себя в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Миллиардер написал серию постов, в которых критиковал работу Стармера на посту главного государственного обвинителя, призвал освободить из тюрьмы ультраправого активиста Томми Робинсона, и заявил, что "только" партия Найджела Фараджа Reform UK может "спасти" Великобританию.

Отвечая на одно из сообщений о новом опросе, свидетельствующем о падении поддержки лейбористского правительства Стармера, Маск призвал провести повторное голосование.

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До этого Маск публично призывал голосовать за немецких ультраправых и написал колонку в их поддержку в газете Welt am Sonntag. Редактор издания Ева Мари Когель уволилась в знак протеста.

Между тем пресс-секретарь лидера "Альтернативы для Германии" Алисы Вайдель сообщил, что разрабатываются конкретные планы по онлайн-встрече между ней и Илоном Маском.

Во вторник вице-канцлер Германии Роберт Габек раскритиковал Маска и его попытки повлиять на немецкие выборы.