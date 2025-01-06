Шведский суперкорабль HMS Belos прибыл с миссией в Финский залив

Специальный корабль шведских Военно-морских сил HMS Belos прибыл в Финский залив в воскресенье, 5 января, чтобы принять участие в расследовании разрыва кабелей между Эстонией и Финляндией.

Об этом пишут газета Helsingin Sanomat и Военно-морские силы Финляндии, передает "Европейская правда".

Отмечается, что экипаж корабля, который оснащен универсальным спасательным оборудованием, помогает финским властям в расследовании повреждения подводных кабелей.

Как передают журналисты, Belos имеет исключительные возможности, и шведский флот хвалит его как самое современное судно в мире в своей отрасли.

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Фото: Х

Специальный корабль Belos специализируется на подводных спасательных миссиях. Он имеет 105 метров в длину и 18 метров в ширину, а водоизмещение составляет более 6 тысяч тонн. Его экипаж насчитывает около 40 человек.

Газета отмечает, что у Финляндии нет спасательной лодки типа Belos, поскольку в финском флоте больше нет подводных лодок.

Belos входит в состав первой подводной флотилии ВМС Швеции вместе с пятью подводными лодками. Шведские подводные лодки, как и Belos, базируются в Карлскруне.

Этот корабль, как отмечается, имеет универсальное оборудование для подводных спасательных миссий, а также для подводной разведки. Судно оборудовано вертолетной площадкой, подводными роботами и барокамерой для водолазов.

Фото: Х

Belos также имеет возможность "динамического позиционирования", что означает, что он может поддерживать свое положение относительно морского дна без якоря, используя информацию о местоположении и работая гребными винтами.

Военно-морские силы Финляндии в свою очередь объявили, что тесно сотрудничают с Belos. Они окажут официальную помощь полиции, в частности, с помощью противоминного судна Vahterpää, судна для ликвидации нефтяных разливов Hylkee и буксиров.

Капитан Туомас Рунола, командир отдела глубоководных погружений ВМС Финляндии, говорит, что в нынешней ситуации подводные лодки готовы выполнить задачи глубоко на дне моря, если это будет необходимо.

Напомним, днем 25 декабря стало известно, что морской кабель EstLink 2, соединяющий энергосистемы Эстонии и Финляндии, аварийно отключился по неизвестным причинам. Впоследствии выяснилось, что примерно в то время там проходили два судна.

Позже в Эстонии выяснили, что проблемы есть также с несколькими кабелями связи.

В ответ Эстония решила вывести патрульные корабли для охраны энергетического соединения с Финляндией.

Подробнее об этом читайте в статье журналистки "ЕвроПравды" Российская война уходит под воду.