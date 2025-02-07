Швеция после смертельной стрельбы хочет ужесточить законы об оружии

В правительстве Швеции инициируют ужесточение законодательства об огнестрельном оружии после смертельной стрельбы в учебном заведении в Эребру, где погибли 11 человек, включая нападающего.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства, пишет "Европейская правда".

Правительство Швеции и Шведские демократы, которые обычно поддерживают инициативы коалиции, инициируют ужесточение законодательства в отношении оружия в ответ на смертельную стрельбу в городе Эребру.

В частности, предложения предусматривают ограничение доступа к определенным видам полуавтоматического оружия вроде карабинов AR-15.

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Кроме того, хотят усилить предохранители в процедуре выдачи разрешений на оружие, чтобы оно не оказывалось в распоряжении людей с ментальными расстройствами.

Полиции и органам здравоохранения хотят предоставить мандат на создание механизма уведомления о людях, которым нельзя доверять оружие.

Напомним, 5 февраля в учебном заведении в Эребру произошла стрельба, в результате которой погибли 11 человек включая нападающего и многие получили ранения.

По данным СМИ, стрельбу совершил 35-летний Рикард Андерссон – бывший ученик школы, который жил в этом районе и в течение последних десяти лет был безработным. Он имел разрешение на несколько винтовок, которые нашли на месте стрельбы.

Полиция пока не установила идеологических мотивов в его действиях.