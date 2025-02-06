Шведская полиция нашла на месте массовой стрельбы несколько лицензированных винтовок

Шведская полиция нашла несколько винтовок в центре образования для взрослых в Эребру, где нападавший убил 11 человек и ранил еще нескольких на этой неделе во время самой кровавой массовой стрельбы в стране.

Об этом сообщил в четверг представитель полиции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Полиция считает, что подозреваемый в убийстве – идентифицированный источником Reuters и шведскими СМИ как Рикард Андерссон, 35-летний безработный отшельник – действовал сам.

"Мы нашли в школе несколько единиц оружия. Это так называемые длинные ружья, винтовки. Это лицензированное оружие, и оно может быть связано с подозреваемым преступником", – сообщил Reuters представитель полиции.

Реклама:

Швеция имеет высокий по европейским стандартам уровень владения оружием, в основном связанный с охотой, хотя он намного ниже, чем в Соединенных Штатах. Волна бандитских преступлений последних лет подчеркнула высокую распространенность нелегального оружия.

Полиция не подтвердила имя подозреваемого, а количество раненых остается неясным, через два дня после нападения на школу, которая предлагает курсы для взрослых и уроки шведского языка для иммигрантов.

Хотя в последние годы Швеция пережила волну насилия с применением оружия, связанного с бандитскими разборками, страна была шокирована жестокостью преступления, совершенного во вторник.

Выжившие забаррикадировались в классах и прятались под кроватями, чтобы спастись от убийцы. Когда их отпустила полиция, они рассказали, что видели лужи крови там, где были застрелены жертвы. Полиция все еще работает над официальной идентификацией погибших.

Многие ученики шведских школ для взрослых являются иммигрантами, которые стремятся получить квалификацию, которая поможет им найти работу в скандинавской стране, а также выучить шведский язык.

В школе Campus Risbergska учится около 2700 учеников, около 800 из которых были записаны на курсы шведского языка для иммигрантов.

Напомним, во вторник в шведском Эребре произошла стрельба, в результате которой погибли 11 человек и многие получили ранения.

Полиция пока не установила идеологических мотивов в действиях нападавшего, который также погиб.