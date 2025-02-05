Полиция Швеции: нет доказательств, что массовый расстрел был идеологически мотивированным

Шведская полиция заявила в среду, 5 февраля, что в социальных сетях распространяются "ложные нарративы" относительно массовой стрельбы во вторник, 4 февраля, в образовательном центре для взрослых.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление правоохранителей, передает "Европейская правда".

Правоохранители заявили, что на основе следственной и разведывательной информации пока "нет никаких данных, которые бы указывали на то, что преступник действовал по идеологическим мотивам".

Как известно, 4 февраля, в результате стрельбы в Рисбергской школе в Эребру погибли 11 человек и многие получили ранения.

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Полиция тогда отметила, что мотив преступления не был сразу известен, и что, по их мнению, подозреваемый в совершении преступления, который был среди погибших и ранее не был известен полиции, действовал самостоятельно.

Премьер-министр Ульф Кристерссон в X (Twitter) заявил, что это нападение было худшим массовым расстрелом в истории Швеции, назвав его "мучительным днем".

Во вторник, 4 февраля, вскоре после 13:30 полиция получила сообщение о том, что в школе Campus Risbergska в Эребру продолжается насилие с, предположительно, смертельным исходом.

Отметим, в некоторых европейских странах в течение прошлого года были случаи нападения детей на учеников своей школы, которые иногда заканчивались смертельно.