Премьеры Украины и Польши обсудили модернизацию пунктов пропуска на границе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с польским визави Дональдом Туском вопрос модернизации пограничной инфраструктуры в свете заморозки финансирования USAID.

Об этом Шмыгаль сообщил в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Украинский премьер поблагодарил главу правительства Польши за очередной, 46-й пакет военной помощи и непоколебимую поддержку Украины во время полномасштабной войны с Россией.

Отдельной темой разговора стал вопрос пограничной инфраструктуры, отметил Шмыгаль.

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"Модернизация пунктов пропуска на общей границе происходила, в частности, при поддержке USAID. Мы договорились с Дональдом Туском способствовать дальнейшему развитию пограничной инфраструктуры, в частности с привлечением ЕИБ (Европейского инвестиционного банка)", – добавил он.

Всего на украинско-польской границе зарегистрировано 15 пунктов пропуска и пунктов контроля – девять автомобильных и шесть железнодорожных.

В декабре 2024 года на украинско-польской границе возобновил работу модернизированный автомобильный пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховичи".

Также глава украинского правительства выразил надежду, что в период председательства Польши в Совете ЕС состоится "весомый прогресс в сближении Украины" с Евросоюзом.

Ранее СМИ сообщили, что замораживание администрацией Трампа иностранного финансирования повлияло на международные усилия, направленные на привлечение России к ответственности за военные преступления в Украине.