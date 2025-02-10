Reuters: заморозка финансирования США препятствует расследованию военных преступлений РФ в Украине
Замораживание администрацией Дональда Трампа иностранного финансирования повлияло на международные усилия, направленные на привлечение России к ответственности за военные преступления в Украине.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на восемь источников и украинский документ.
Украина открыла более 140 тысяч дел о военных преступлениях РФ с момента российского полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
Согласно украинскому документу об американском финансировании и сокращениях, с которым ознакомилось агентство, на кону стоят шесть проектов Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), финансируемых США, на общую сумму 89 млн долларов.
Финансирование по меньшей мере пяти из этих проектов уже заморожено, по словам пяти непосредственно вовлеченных источников. Люди на этих проектах работали над различными вопросами – от сохранения доказательств с поля боя до антикоррупционных инициатив и реформы украинской системы прокуратуры.
Два из перечисленных проектов финансировались Агентством США по международному развитию (USAID), три – Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности и один – непосредственно Государственным департаментом США.
Из этой суммы 47 млн долларов было выделено непосредственно на привлечение к ответственности за военные преступления, указано в документе.
О влиянии на программы по расследованию военных преступлений, описанном источниками и документом, ранее не сообщалось, отмечает агентство. Почти все источники говорили на условиях анонимности.
Среди последствий замораживания финансирования – прекращение работы почти 40 экспертов, предоставленных Международной инициативой по уголовному правосудию Джорджтаунского университета.
Ранее в правительстве подтвердили, что из-за приостановления работы USAID в Украине остановили работу или столкнулись с проблемами ряд комиссий, которые занимаются отбором в судейский корпус.
25 января 2025 года США заморозили всю невоенную международную помощь на 90 дней, а работа USAID была фактически остановлена.
Сотрудники USAID по всему миру отправлены в административный отпуск с пятницы.
По данным СМИ, администрация президента Трампа планирует сократить количество работников USAID с более чем 10 тысяч до примерно 290.