Reuters: заморозка финансирования США препятствует расследованию военных преступлений РФ в Украине

Замораживание администрацией Дональда Трампа иностранного финансирования повлияло на международные усилия, направленные на привлечение России к ответственности за военные преступления в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на восемь источников и украинский документ.

Украина открыла более 140 тысяч дел о военных преступлениях РФ с момента российского полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Согласно украинскому документу об американском финансировании и сокращениях, с которым ознакомилось агентство, на кону стоят шесть проектов Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), финансируемых США, на общую сумму 89 млн долларов.

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Финансирование по меньшей мере пяти из этих проектов уже заморожено, по словам пяти непосредственно вовлеченных источников. Люди на этих проектах работали над различными вопросами – от сохранения доказательств с поля боя до антикоррупционных инициатив и реформы украинской системы прокуратуры.

Два из перечисленных проектов финансировались Агентством США по международному развитию (USAID), три – Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности и один – непосредственно Государственным департаментом США.

Из этой суммы 47 млн долларов было выделено непосредственно на привлечение к ответственности за военные преступления, указано в документе.

О влиянии на программы по расследованию военных преступлений, описанном источниками и документом, ранее не сообщалось, отмечает агентство. Почти все источники говорили на условиях анонимности.

Среди последствий замораживания финансирования – прекращение работы почти 40 экспертов, предоставленных Международной инициативой по уголовному правосудию Джорджтаунского университета.

Ранее в правительстве подтвердили, что из-за приостановления работы USAID в Украине остановили работу или столкнулись с проблемами ряд комиссий, которые занимаются отбором в судейский корпус.

25 января 2025 года США заморозили всю невоенную международную помощь на 90 дней, а работа USAID была фактически остановлена.

Сотрудники USAID по всему миру отправлены в административный отпуск с пятницы.

По данным СМИ, администрация президента Трампа планирует сократить количество работников USAID с более чем 10 тысяч до примерно 290.