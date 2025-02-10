Премʼєри України та Польщі обговорили модернізацію пунктів пропуску на кордоні

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що обговорив із польським візаві Дональдом Туском питання модернізації прикордонної інфраструктури у світлі заморозки фінансування USAID.

Про це Шмигаль повідомив у X (Twitter), пише "Європейська правда".

Український премʼєр подякував главі уряду Польщі за черговий, 46-й пакет військової допомоги та непохитну підтримку України в час повномасштабної війни з Росією.

Окремою темою розмови стало питання прикордонної інфраструктури, зазначив Шмигаль.

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"Модернізація пунктів пропуску на спільному кордоні відбувалася, зокрема, за підтримки USAID. Ми домовилися з Дональдом Туском сприяти подальшому розвитку прикордонної інфраструктури, зокрема із залученням ЄІБ (Європейського інвестиційного банку)", – додав він.

Усього на українсько-польському кордоні зареєстровано 15 пунктів пропуску та пунктів контролю – девʼять автомобільних і шість залізничних.

У грудні 2024 року на українсько-польському кордоні відновив роботу модернізований автомобільний пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховичі".

Також очільник українського уряду висловив сподівання, що в період головування Польщі в Раді ЄС відбудеться "вагомий прогрес у зближенні України" з Євросоюзом.

Раніше ЗМІ повідомили, що замороження адміністрацією Трампа іноземного фінансування вплинуло на міжнародні зусилля, спрямовані на притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні.