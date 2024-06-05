Европа упрощает смерть: почему идея эвтаназии становится все более популярной

"Я поеду в Швейцарию". Эта фраза, которая в некоторых странах является синонимом решения прибегнуть к ассистированному самоубийству, скоро может стать неактуальной.

Недавно значительный шаг к легализации эвтаназии сделала Франция. В апреле 2024 года правительство Франции представило законопроект, который позволит терминальным (неизлечимо больным) пациентам добровольно и самостоятельно уходить из жизни путем приёма внутрь специальных препаратов.

В марте 2024 года шотландский парламент представил законопроект о легализации "помощи при добровольном уходе из жизни". Если он будет принят, то тогда Шотландия станет первой страной, входящей в состав Соединенного Королевства, начавшей предоставлять неизлечимо больным людям услуги контролируемой эвтаназии.

Тогда же в Ирландии, в этом бастионе католичества, парламентарии рекомендовали правительству разрешить ассистированный суицид людям с неизлечимыми заболеваниями и болевыми синдромами.

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В целом за последние пять лет в Западной Европе эвтаназию легализовали уже несколько стран. Испания разрешила активную эвтаназию ещё в 2021 году, Австрия — в 2022 году. В Италии путь к ассистированному самоубийству открыло судебное решение от 2019 года и там этой услугой в 2022 году уже воспользовался 44-летний мужчина, навсегда парализованный в результате ДТП.

В 2023 году ко всем этим странам присоединилась Португалия. Президент этой страны, консервативный политик Марсело Ребело де Соуза, подписал-таки законопроект о декриминализации активной эвтаназии и ассистированного самоубийства, и это в государстве, где большинство населения составляют католики.

Список стран, легализировавших эвтаназию, далеко не полный. Однако он показывает, как меняется отношение в Европе к этой очень болезненной проблеме.

"Люди стали более просвещенными"

В чём разница между активной эвтаназией и ассистированным суицидом?

Этика и мораль католичества решительно осуждают эвтаназию и самоубийство. Считается, что самоубийца отвергает божественный дар жизни, опускает руки и отказывается от возможности и обязанности самому активно справляться со своими трудностями.

Церковь, с одной стороны, подчеркивает важность паллиативной помощи и облегчения страданий пациентов, но всегда "в рамках уважения к человеческой жизни".

Впрочем, это решение далось Португалии нелегко, парламенту ведь четыре раза приходилось преодолевать президентское вето.

С чем же связаны все эти тенденции?

Одна из основных причин: изменение базовых демографических показателей, таких как продолжительность жизни.

"В прошлом большинство людей умирало в возрасте 60–70 лет, не имея перед собой еще до двух десятков лет хронических заболеваний, которым теперь приходится долго и активно противодействовать", — говорит психиатр Колин Брюэр, член британской общественной инициативной группы "Моя смерть, мое решение".

"В наши дни, когда средняя продолжительность жизни перевалила через рубеж в 80 лет, люди живут намного дольше, но из-за болезней не обязательно счастливо. И это огромная перемена".

Британский общественный деятель и сторонник права на добровольную смерть Алекс Пандольфо говорит, что сейчас люди стали куда более образованными и просвещенными, в том числе в сфере медицины и индивидуальных прав человека и гражданина: "У нас больше нет слепой веры в медицину. Жить с постоянной сильной болью, мирясь тем самым с крайне низким качеством жизни? Для многих людей такая ситуация становится неприемлемой".

Опрос, проведенный во Франции в 2023 году, показал, что девять из десяти французов высказались за закон, разрешающий медикам при определенных условиях сопровождать терминальных больных, принявших решение прибегнуть к эвтаназии.

В Испании аналогичный опрос, проведенный за два года до легализации эвтаназии, показал, что большинство респондентов поддерживает такую опцию, как "ассистированное самоубийство".

По результатам опроса, проведенного в марте 2024 года в Шотландии организацией "Достоинство в смерти" (Dignity in Dying), стало видно, что там ассистированный суицид поддерживают четверо из пяти респондентов.

Заслуга организации Dignitas

Тот факт, что многие страны Западной Европы легализовали эвтаназию, вполне можно занести в список достижений швейцарской организации ассистированного суицида Dignitas.

Именно она первой смогла на основе своей многолетней практики показать, каким образом эвтаназия может существовать в рамках современного либерального и секулярного общества.

В Швейцарии самая первая такого рода организация была создана в 1982 году, то есть, по сути, только сорок лет спустя после того, как сам по себе принцип добровольного ухода из жизни перестал быть в Конфедерации уголовным преступлением.

С тех пор количество людей, выбирающих эвтаназию, продолжает неуклонно расти.

Так, по данным Федерального статистического Ведомства Швейцарии (BFS) за последние десять лет число людей, умерших в Конфедерации в результате эвтаназии, увеличилось в три раза: с 431 человека в 2011 году до 1 594 человек в 2022 году.

Число людей, зарегистрированных в организациях по ассистированному самоубийству в Швейцарии в качестве постоянных членов, также находится на историческом максимуме (по состоянию на конец 2022 года). Самия Александра Херст-Майно — швейцарский биоэтик и вице-президент правительственной целевой рабочей группы по противодействию коронавирусу.

Кроме того, она член Национального швейцарского Комитета по этике в области медицины и директор "Института изучения этических аспектов мировой истории" (Institut Éthique Histoire Humanités) при Женевском университете.

По ее словам, сегодня в области паллиативной медицины достигнут огромный прогресс, но даже он не способен на сто процентов гарантировать терминальным больным с болевыми синдромами такой помощи, которая позволяла бы исключать эвтаназию как разумную опцию.

"Иное отношение к жизни и смерти"

Весомыми факторами, ведущими к тому, что люди сегодня иначе относятся к добровольному суициду по медицинским показаниям, являются старение населения и в целом иное отношение к жизни и смерти.

Насколько широко и будет ли вообще легализация эвтаназии и дальше распространяться по Европе?

Самия Александра Херст-Майно не берется делать далекоидущих предсказаний, но она говорит, что это вполне возможно, поскольку поколение, которое сейчас вступает в фазу преклонного возраста, в целом придает большее значение именно индивидуальным правам, отличаясь этим от предыдущих поколений.

Запрет самоубийства характерен не только для католической доктрины.

Во многих культурах арабского исламского мира и во многих азиатских странах, в которых распространен, например, буддизм, эвтаназия остается запретной темой как раз по причине религиозных и культурных факторов.

Поэтому часто медикам, с тем чтобы исполнить пожелания своих пациентов, приходится идти на нарушение не только культурных конвенций, но и соответствующих статей УК.

Так, в Японии врач недавно был приговорен к 18 годам тюремного заключения за смерть двух человек. Ему инкриминировали, в том числе, убийство пациентки с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), которая сама попросила его помочь ей уйти из жизни.

Этот сюжет стал в Японии поводом начать очередной раунд дискуссий о праве людей на добровольный суицид.

Как отмечает Колин Брюэр, тенденция к легализации эвтаназии может распространиться не только на западные страны, но даже и на развивающиеся государства Глобального Юга, только в какой-то момент мы все равно выйдем на некое плато.

"Большинство людей, сегодня обращающихся за такой помощью, почти всегда хорошо образовано, эти люди прожили долгую и хорошую жизнь, и теперь они готовы сознательно думать о смерти. Но в долевом отношении к общему населению это лишь очень небольшая группа. Большинство из нас думать о смерти не любит".

Статья первоначально вышла на портале SwissInfo и републикуется с разрешения правообладателя