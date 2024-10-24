Политики в Ирландии предварительно поддержали легализацию ассистированного суицида

Нижняя палата ирландского парламента одобрила отчет комитета, который изучал возможность легализации ассистированного суицида в стране и рекомендовал правительству ввести его.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Специальный комитет по вопросам помощи при смерти парламента Ирландии, Эрахтасу, опубликовал 96-страничный отчет в марте 2023 года, который содержал 38 рекомендаций.

Среди рекомендаций упоминалось создание независимого органа для надзора за всеми заявками на ассистированный суицид и увеличение финансирования паллиативной помощи.

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За одобрение отчета проголосовали 76 ирландских депутатов, 53 были против.

Для легализации ассистированного суицида, однако, требуется отдельное голосование за закон, который еще должен подписать президент Ирландии. Эта перспектива пока нечеткая.

Ирландский вице-премьер-министр Михол Мартин, по данным местных СМИ, выразил серьезные предостережения относительно рекомендации легализовать ассистированный суицид при определенных обстоятельствах.

Ассистированный суицид предусматривает оказание квалифицированной помощи человеку, который хочет прервать жизнь и касается людей со смертельными неизлечимыми болезнями.

Соответствующий законопроект в этом месяце начали обсуждать в Палате общин Великобритании – впервые с 2015 года.

В отличие от ассистированного суицида, эвтаназия не обязательно предполагает неизлечимую болезнь человека. Обе практики сейчас разрешены лишь в небольшом количестве европейских государств.

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