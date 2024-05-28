Зеленский обсудил с Мишелем подготовку к Саммиту мира

Находясь с визитом в Брюсселе, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, чтобы поблагодарить за поддержку со стороны ЕС.

Об этом глава государства рассказал в своих официальных аккаунтах в соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Зеленский и Мишель обсудили подготовку Саммита мира в Швейцарии.

"Ценим стремление президента Европейского совета сделать саммит максимально результативным, а следовательно, и максимально приблизить реальный справедливый мир.

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Скоординировали наши шаги на ближайшее время. Спасибо Шарлю Мишелю за стопроцентный конструктив", – отметил глава государства.

Как подчеркнул президент, альтернатив настоящему миру быть не должно, и "я рад, что мы в этом едины со всеми лидерами и народами, которые ценят Устав ООН и хотят, чтобы он работал в полной мере".

Накануне Зеленский сообщил, что уже 90 стран подтвердили свое участие в Саммите мира в Швейцарии в июне.

В то же время свое участие не подтвердил президент США Джо Байден.

Зеленский считает, что если Байден проигнорирует Саммит мира, глава Кремля Владимир Путин будет аплодировать этому стоя.