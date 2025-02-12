Умеров назвал ключевые вопросы, которые обсудят на "Рамштайне"

Министр обороны Украины Рустем Умеров начал работу на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе, которая впервые проходит под председательством Великобритании.

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

В среду, 12 февраля, Умеров заявил, что это важный этап в укреплении обороноспособности Украины и координации дальнейших действий союзников.

"Сегодня впервые заседание возглавляет мой коллега и друг Джон Хили, государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании. Также участие принимает новый министр обороны США Пит Хегсет", – отметил он.

Реклама:

Глава украинского оборонного ведомства отметил, что на повестке дня:

стабильные и своевременные поставки военной помощи в 2025 году;

ускорение поставок критически важного вооружения – ПВО, авиации, боеприпасов;

инвестиции в оборонную промышленность в Украине и совместные проекты с европейскими партнерами.

Также, по словам Умерова, во время заседания будут обсуждаться вопросы расширения оборонного производства в Украине, финансирование украинского ОПК и создание новых предприятий, а также увеличение объемов поставок вооружения за счет мощностей европейской оборонки.

Как известно, помимо "Рамштайна", на этой неделе состоятся заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны, а также Мюнхенская конференция по безопасности.

Ранее официально стало известно, что министр обороны Великобритании Джон Хили созывает 26-ю встречу в формате "Рамштайн".

Формат "Рамштайн" во главе с США был основан весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину для координации военной помощи Киеву. Он объединил более 50 стран.

По данным СМИ, глава Минобороны США не будет объявлять о новых поставках оружия для украинских воинов.

Ожидается, что глава Пентагона подтвердит приверженность президента Трампа дипломатическому прекращению войны в Украине как можно быстрее.