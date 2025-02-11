WP: объявлений США о новой помощи Украине на "Рамштайн" не будет

Новый глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля примет участие в заседании Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн", и не будет объявлять о новых поставках оружия для украинских воинов.

Об этом стало известно изданию The Washington Post, сообщает "Европейская правда".

Министр обороны США Пит Хегсет станет в среду первым представителем новой администрации Трампа, который посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Гегсет примет участие в заседании формата "Рамштайн", который инициировала администрация предыдущего президента США Джо Байдена в 2022 году. На этой неделе впервые встреча будет созвана не США, а Великобританией.

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Ожидается, что Хегсет не сделает никаких заявлений относительно нового оружия для Украины. По словам одного из американских чиновников, он не будет встречаться лицом к лицу со своими украинскими коллегами, а скорее будет "в режиме слушания" на этой встрече в формате "Рамштайн", как и на заседании министров обороны стран НАТО, которое пройдет в четверг.

"Министр подтвердит приверженность президента Трампа к дипломатическому прекращению войны в Украине как можно быстрее. Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в предоставлении помощи по безопасности Украине", – заявили в Пентагоне перед отъездом Гегсета в Европу.

Неназванный дипломат из НАТО заявил, что "конструктивный диалог с новой американской администрацией будет самым важным результатом" встречи, а также "обязательства США сделать все возможное, чтобы Украина продолжала борьбу".

Накануне возвращения Дональда Трампа в Белый дом появились опасения, что новая администрация не будет поддерживать работу формата "Рамштайн" так, как это делала администрация Джо Байдена.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, как важно сохранить встречи в формате "Рамштайн".