Зеленский обсудил с Туском, без чего невозможны переговоры с Путиным

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск обсудили условия, необходимые для настоящего мира в Украине, и согласились, что никакие переговоры с Путиным не могут начаться без объединенной позиции Украины, Европы и США.

Как пишет "Европейская правда", об этом шла речь в их телефонном разговоре в четверг, о которой сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что проинформировал премьер-министра Польши о своем разговоре с президентом Дональдом Трампом.

"Мы обсудили ключевые месседжи и необходимость координации позиций всех европейцев для достижения успешных результатов для всей Европы. Подчеркнул, что Украина должна вести переговоры с позиции силы, с сильными и надежными гарантиями безопасности, и что членство в НАТО было бы наиболее экономически выгодным для партнеров", – отметил президент.

Другой важной гарантией являются серьезные инвестиции в украинскую оборонную промышленность, добавил Зеленский.

Он также также предостерег мировых лидеров от доверия словам Путина о его готовности завершить войну.

Зеленский ранее в четверг выразил убеждение, что Европейский Союз должен быть стороной переговорного процесса об урегулировании войны в Украине.

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