Зеленський обговорив з Туском, без чого неможливі переговори з Путіним

Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорили умови, необхідні для справжнього миру в Україні, та погодилися, що жодні переговори з Путіним не можуть розпочатися без об’єднаної позиції України, Європи та США.

Як пише "Європейська правда", про це йшлося у їхній телефонній розмові у четвер, про яку повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що поінформував прем’єр-міністра Польщі про свою розмову з президентом Дональдом Трампом.

"Ми обговорили ключові меседжі та необхідність координації позицій усіх європейців для досягнення успішних результатів для всієї Європи. Наголосив, що Україна має вести переговори з позиції сили, із сильними та надійними гарантіями безпеки, і що членство в НАТО було б найбільш економічно вигідним для партнерів", – зазначив президент.

Іншою важливою гарантією є серйозні інвестиції в українську оборонну промисловість, додав Зеленський.

Він також також застеріг світових лідерів від довіри словам Путіна про його готовність завершити війну.

Зеленський раніше у четвер висловив переконання, що Європейський Союз повинен бути стороною переговорного процесу про врегулювання війни в Україні.

Читайте також: "Мир" з Україною без України: про що домовилися Трамп і Путін та що це змінює на практиці