В Германии отвергли требование Трампа по расходам на оборону

Министр обороны Германии Борис Писториус отвергает требование президента США Дональда Трампа о расходах на оборону в размере 5% от ВВП.

Об этом глава немецкого оборонного ведомства сказал в интервью Tagesspiegel, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Германия не сможет осилить такие расходы на оборону.

"Пять процентов нашей экономической мощи соответствовали бы 42% федерального бюджета – это почти каждый второй евро, потраченный федеральным правительством, 230 миллиардов евро. Мы не сможем ни справиться, ни потратить это", – сказал Писториус.

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Страны НАТО не могут "принять упомянутую Трампом цифру друг к другу без обсуждения", добавил он.

В то же время немецкий министр подчеркнул, что потребность в увеличении инвестиций в оборону неоспорима.

"Я неоднократно и настойчиво выступал за это в течение последних двух лет", – добавил Писториус.

Недавно Трамп заявлял, что планирует обратиться к НАТО с просьбой тратить 5% ВВП на оборону вместо нынешнего показателя в 2%.

Президент Владимир Зеленский призвал государства Запада не экономить на своей безопасности, и косвенно поддержал призыв Трампа увеличивать расходы на оборону.