Трамп повторил, что будет просить НАТО тратить 5% ВВП на оборону

Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к НАТО с просьбой тратить 5% ВВП на оборону вместо нынешнего показателя в 2% ВВП.

Об этом он сказал в выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, 23 января, передает "Европейская правда".

Трамп, говоря о политике безопасности США при его президентстве, заявил, что "мы быстро действуем для восстановления силы, мира и стабильности за рубежом".

"Я также планирую обратиться к государствам-членам НАТО с просьбой увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, что должно было произойти давно. Они были на уровне 2%, и большинство государств не тратили столько, пока не пришёл я и не настоял, чтобы они платили, что они и сделали", – заявил он.

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Американский лидер заявил, что перед тем "США на самом деле платили разницу" в оборонных расходах, и это "было несправедливо по отношению к Штатам".

Трамп и ранее говорил, что считает необходимым для членов НАТО тратить на оборону 5% ВВП.

Президент Владимир Зеленский призвал государства Запада не экономить на своей безопасности, и косвенно поддержал призыв Трампа увеличивать расходы на оборону до 5% ВВП.