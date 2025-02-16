Алиса Вайдель, лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии", которой прогнозируют второе место на парламентских выборах 23 февраля, заявила, что ее политсила стремится "иметь очень хорошие отношения" с крупными государствами – в частности, с Россией.

Об этом она рассказала в интервью изданию Bild, пишет "Европейская правда".

Вайдель отвечала на вопрос о том, почему "Альтернатива для Германии" стремится наладить сотрудничество с Россией в то время, как та угрожает Германии военными действиями.

"Мы хотим иметь очень хорошие отношения с нашими европейскими соседями... Но мы также хотим иметь очень хорошие отношения с великими державами. Это касается и России... Мы хотим положить конец политике санкций, которая в первую очередь наносит ущерб нашей стране. У нас самые высокие цены на энергоносители в мире. Мы больше не конкурентоспособны", – заявила Вайдель.

Она пожаловалась, что немецкое правительство в течение трех последних лет "разворачивало спираль эскалации".

"Мы подстрекали Россию словесно, финансово и оружием. Немецкие танки снова движутся против России со времен Второй мировой войны. Абсолютное забвение истории, если хотите знать мое мнение", – сказала Вайдель в ответ на вопрос о том, почему она отказывается признавать российские угрозы Германии войной.

На замечание, что от нее не звучало ни одного критического слова о России, Вайдель сказала, что "Дональд Трамп тоже так не делал".

"Вы должны сесть за стол переговоров. Вы должны говорить друг с другом. Мы, как "АдГ", не говорили ничего другого, кроме того, что мы должны вступить в мирные переговоры. И я думаю, что только это является серьезной политикой. И прежде всего, мы совершенно точно должны положить конец политике санкций, которая сама себя разрушает", – сказала лидер „АдГ".

На очередное замечание, что от нее не звучит ни одного комментария о российских угрозах войной, Вайдель сказала: "Три года немецкой военной риторики против России. Чего мы можем здесь ожидать?"

Напомним, накануне кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц резко раскритиковал иностранное вмешательство в выборы в Бундестаг в пользу ультраправой "Альтернативы для Германии" и заявил, что Германия ожидает уважения от США к выборам.

Как известно, 14 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с кандидатом в канцлеры от ультраправой "Альтернативы для Германии" Алисой Вайдель.

А перед тем в своей резонансной речи на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вэнс критиковал немецких политиков за отказ сотрудничать с "Альтернативой для Германии".