Мерц відповів Венсу: Німеччина очікує від США поваги до своїх виборів

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц різко розкритикував іноземне втручання у вибори до Бундестагу на користь ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") та заявив, що Німеччина очікує поваги від США до виборів.

Про це він сказав на панельній дискусії у рамках другого дня Мюнхенської безпекової конференції у суботу, 15 лютого, пише "Європейська правда".

Як відомо, 14 лютого віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрівся з кандидаткою в канцлери від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Алісою Вайдель.

Мерц розкритикував намагання втрутитися у внутрішню політику країни.

"Ми поважаємо президентські вибори і вибори до Конгресу в США і очікуємо, що США зроблять те ж саме цього року", – заявив він.

Мерц наголосив, що Німеччина "тримається коріння", яке "дають наші демократичні інститути".

"Це включає в себе наш власний правовий підхід до роботи, наприклад, з опублікованою інформацією та думками. Свобода слова залишається свободою слова і є і залишається частиною нашого відкритого демократичного суспільства", – акцентував він.

Однак, за його словами, фейкові новини, мова ворожнечі та правопорушення залишаються предметом правових обмежень і контролю з боку незалежних судів.

"І я повинен сказати, що на тлі подій, які відбулися вчора у Вашингтоні, ми б ніколи не вигнали інформаційне агентство з пресцентру", – акцентував він.

Зауважимо, що мова йде про те, що 14 лютого Білий дім заборонив журналістам інформаційного агентства Associated Press доступ до Овального кабінету та президентського борту Air Force One через відмову використовувати позначення "Американська затока".

На ці заяви на початку конференції також реагував німецький канцлер Олаф Шольц. Він заявив, що Німеччина не змириться з тим, що люди, "які дивляться на Німеччину ззовні, втручаються в нашу демократію на наших виборах і в демократичний процес формування громадської думки в інтересах цієї партії".

А глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус назвав неприйнятним порівняння Венсом демократії в Європі із ладом, який панує в авторитарних режимах.