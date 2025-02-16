Лідерка ультраправих Німеччини: ми хочемо дуже добрих відносин з Росією

Аліса Вайдель, лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", якій прогнозують друге місце на парламентських виборах 23 лютого, заявила, що її політсила прагне "мати дуже добрі відносини" з великими державами – зокрема, з Росією.

Про це вона розповіла у інтерв’ю виданню Bild, пише "Європейська правда".

Вайдель відповідала на запитання про те, чому "Альтернатива для Німеччини" прагне налагодити співпрацю з Росією у той час, як та погрожує Німеччині військовими діями.

"Ми хочемо мати дуже добрі відносини з нашими європейськими сусідами… Але ми також хочемо мати дуже добрі відносини з великими державами. Це стосується і Росії… Ми хочемо покласти край політиці санкцій, яка передусім завдає шкоди нашій країні. У нас найвищі ціни на енергоносії у світі. Ми більше не конкурентоспроможні", – заявила Вайдель.

Вона поскаржилась, що німецький уряд протягом трьох останніх років "розгортав спіраль ескалації".

"Ми підбурювали Росію словесно, фінансово і зброєю. Німецькі танки знову рухаються проти Росії з часів Другої світової війни. Абсолютне забуття історії, якщо хочете знати мою думку", – сказала Вайдель у відповідь на питання про те, чому вона відмовляється визнавати російські погрози Німеччині війною.

На зауваження, що від неї не лунало жодного критичного слова про Росію, Вайдель сказала, що "Дональд Трамп теж так не робив".

"Ви повинні сісти за стіл переговорів. Ви повинні говорити один з одним. Ми, як "АдН", не говорили нічого іншого, крім того, що ми повинні вступити в мирні переговори. І я думаю, що тільки це є серйозною політикою. І перш за все, ми абсолютно точно повинні покласти край політиці санкцій, яка сама себе руйнує", – сказала лідерка "АдН".

На чергове зауваження, що від неї не лунає жодного коментаря про російські погрози війною, Вайдель сказала: "Три роки німецької воєнної риторики проти Росії. Чого ми можемо тут очікувати?"

Нагадаємо, напередодні кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц різко розкритикував іноземне втручання у вибори до Бундестагу на користь ультраправої "Альтернативи для Німеччини" та заявив, що Німеччина очікує поваги від США до виборів.

Як відомо, 14 лютого віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрівся з кандидаткою в канцлери від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Алісою Вайдель.

А перед тим у своїй резонансній промові на Мюнхенській конференції з питань безпеки Венс критикував німецьких політиків за відмову співпрацювати з "Альтернативою для Німеччини".