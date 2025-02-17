Встречу фон дер Ляйен с Келлогом перенесли на вторник

Встреча президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен со специальным представителем президента США по Украине и России Китом Келлогом в Брюсселе перенесена с понедельника, 17 февраля, на вторник, 18 февраля.

Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Стефан де Кеерсмахер во время брифинга, передает корреспондент "Европейской правды".

Глава Еврокомиссии встретится со спецпосланником президента США по вопросам России и Украины завтра, 18 февраля, рассказал представитель Еврокомиссии.

"Завтра утром она (фон дер Ляйен) примет здесь, в Берлаймонте (штаб-квартира Еврокомиссии. – Ред.), специального посланника президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога", – сказал он.

Сегодня, 17 февраля, Урсула фон дер Ляйен "примет участие в неформальной встрече по вопросам Украины и безопасности в Европе, организованной президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже", напомнил де Кеерсмахер.

Он уточнил, что это будут "переговоры о безопасности в Европейском Союзе, о ситуации в Украине".

Также представитель Еврокомиссии сообщил, что сегодня вечером Кит Келлог встретится с еврокомиссаром по вопросам обороны Андрюсом Кубилюсом.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необоснованные тарифы США против ЕС не останутся без ответа.

Также на Мюнхенской конференции по безопасности она отметила, что собирается предложить меры, которые позволят странам-членам ЕС увеличить свои расходы на оборону.