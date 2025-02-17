Зустріч фон дер Ляєн з Келлогом перенесли на вівторок

Зустріч президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн зі спеціальним представником президента США щодо України та Росії Кітом Келлогом у Брюсселі перенесена з понеділка, 17 лютого, на вівторок, 18 лютого.

Про це повідомив речник Європейської комісії Стефан де Кеерсмахер під час брифінгу, передає кореспондент "Європейської правди".

Очільниця Єврокомісії зустрінеться зі спецпосланником президента США з питань Росії та України завтра, 18 лютого, розповів речник Єврокомісії.

"Завтра вранці вона (фон дер Ляєн) прийме тут, у Берлаймонті (штаб-квартира Єврокомісії. – Ред.), спеціального посланника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога", – сказав він.

Сьогодні, 17 лютого, Урсула фон дер Ляєн "візьме участь у неформальній зустрічі з питань України та безпеки в Європі, організованій президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі", нагадав де Кеерсмахер.

Він уточнив, що це будуть "переговори про безпеку в Європейському Союзі, про ситуацію в Україні".

Також речник Єврокомісії повідомив, що сьогодні увечері Кіт Келлог зустрінеться з єврокомісаром з питань оборони Андрюсом Кубілюсом.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що необґрунтовані тарифи США проти ЄС не залишаться без відповіді.

Також на Мюнхенській безпековій конференції вона наголосила, що збирається запропонувати заходи, які дозволять країнам-членам ЄС збільшити свої витрати на оборону.