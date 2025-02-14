Фон дер Ляйен анонсировала меры, которые позволят странам ЕС увеличить расходы на оборону

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается предложить меры, которые позволят странам-членам ЕС увеличить свои расходы на оборону.

Об этом она объявила во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Европейская правда".

Президент Еврокомиссии напомнила, что страны ЕС с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину значительно увеличили свои оборонные расходы.

Однако фон дер Ляйен убеждена, что ЕС надо будет еще раз существенно увеличить эту цифру.

Поэтому она собирается предложить активировать положение об освобождении от налогообложения оборонных инвестиций.

По ее словам, эта мера будет осуществляться "контролируемым и обусловленным образом".

"Я также предложу более широкий пакет индивидуальных инструментов для решения конкретной ситуации каждого из наших государств-членов, начиная с текущего уровня расходов на оборону и заканчивая их финансовым положением", – добавила фон дер Ляйен.

В частном порядке фон дер Ляйен также предложила задействовать положение о чрезвычайном положении, чтобы позволить странам увеличить расходы на оборону.

Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что Европейский Союз должен отказаться от наложения жестких фискальных ограничений на оборонные расходы для своих членов.