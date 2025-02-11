Фон дер Ляйен обещает ответ Трампу за "необоснованные тарифы" против ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на указ американского президента Дональда Трампа о введении 25-процентных тарифов на импорт стали и алюминия и заявила, что необоснованные тарифы против ЕС не останутся без ответа.

Об этом говорится в ее заявлении, пишет "Европейская правда".

Как известно, в понедельник, 10 февраля Трамп ввел 25% пошлины на импорт стали и алюминия в США.

На следующий день фон дер Ляйен заявила, что "глубоко сожалеет" о таком решении США и отметила, что тарифы являются налогами, а это – "плохо для бизнеса, еще хуже для потребителей".

Реклама:

"Необоснованные тарифы против ЕС не останутся без ответа – они вызовут твердые и пропорциональные контрмеры. ЕС будет действовать для защиты своих экономических интересов. Мы защитим наших работников, бизнес и потребителей", – заверила она.

Заметим, еще до официального объявления Европейская комиссия назвала такое решение Трампа "незаконным и контрпродуктивным".

А французский президент Эмманюэль Макрон убежден, что введение американских пошлин на товары из Европейского Союза может навредить американской экономике, вызвав рост инфляции.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Пошлины в ущерб Соединенным Штатам: какие риски несет шантаж Трампом стран-соседей.