Сикорский: Макрон созывает европейских лидеров, чтобы обсудить действия Трампа

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что французский президент Эмманюэль Макрон созывает европейских лидеров на срочный саммит в Париже.

Заявление польского министра приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Он ожидает, что европейские лидеры "очень серьезно" обсудят проблемы, создаваемые президентом США Дональдом Трампом.

"Я очень рад, что президент Макрон созвал наших лидеров в Париж", – сказал Сикорский.

По словам главы МИД Польши, метод работы Трампа "русские называют „разведка боем".

"Вы давите и смотрите, что происходит, а потом меняете позицию. ... И мы должны ответить", – сказал польский министр.

Двое европейских чиновников рассказали, что парижская встреча состоится в понедельник.

По словам двух чиновников ЕС, встреча состоится в понедельник.

Пока непонятно, будут ли на встрече присутствовать все лидеры ЕС, или только небольшая группа стран, а также будут ли приглашены другие европейские лидеры, например, премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который вместе с Сикорским участвовал в Мюнхенской конференции по безопасности, не подтвердил и не опроверг информацию об экстренном саммите.

Позже Сикорский сообщил, что в понедельник по приглашению Макрона на встречу отправится премьер-министр Польши Дональд Туск.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предложил провести срочное заседание Европейского совета, чтобы выработать общую позицию относительно места Европы в мирных переговорах относительно войны РФ против Украины.

Напомним, во время Мюнхенской конференции по безопасности генерал Кит Келлог заявил, что американская позиция относительно "мирных переговоров" предусматривает участие Украины, но европейских представителей США там не видят.

Как известно, эта позиция полностью расходится с позицией государств ЕС, которые заявляют, что мирное соглашение без Европы – не вариант.